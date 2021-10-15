Vali Sonel, Trafik Ekipleriyle Birlikte Denetimde Bulundu

Vali Tuncay Sonel, polis ve jandarmadan oluşan trafik ekipleri ile birlikte uygulamaya katıldı ve sürücülere yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ile birlikte Atatürk Bulvarı eski otogor mevkiindeki kontrol noktasına giden Vali Tuncay Sonel, ekiplerin trafik uygulamasına eşlik ederek, durdurulan araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini anlattı. Araç sürücülerine, emniyet kemerinin hayat kurtarıcı etkisi ve trafik kurallarına uymanın önemini hatırlatan Vali Sonel, "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" sloganının yer aldığı broşürleri vererek, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar dileyerek uğurladı. Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti, emniyet kemeri takılı olmayan sürücülere de ikaz ve telkinlerde bulundu. Trafik ekiplerine görevlerinde başarılar dileyen Vali Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında trafik düzeni ve güvenliğinin arttırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın arttırılması, daha bilinçli ve güvenilir bir trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardan bir tanesinin de "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" mottosuyla yapılan çalışma olduğunu belirterek, "Trafik ekiplerimizin denetimlerine bugün bizler de katıldık. Vatandaşlarımızı trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarırken, emniyet kemerinin de kazalardan insanları nasıl koruduğunu ve önemini altını çizerek anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Denetimlere devam eden trafik ekipleri, "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" mottosuyla yapılan denetimlerde içerisinde mutfak önlüğü, kırmızı düdük, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' baskılı şapka ve el broşürleri bulunan çantalarla birlikte bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

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