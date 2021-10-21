Vali Sonel, Muhtarlar Günü Kutlama Programına Katıldı

ORDU (Habermetre) - Vali Tuncay Sonel, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Muhtarlar Günü Kutlama Programı"na katıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Günü Kutlama Programı"na, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Genel Sekreter Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ve 19 ilçemizde görev yapan 772 mahalle muhtarı katıldı. "Muhtarlar Günü Kutlama Programı"nda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "15 ayı geçti Ordu Valiliği görevindeyiz ve artık Ordulu olduk. Bu konuda çok şanslı olduğumuzu belirtmek isterim. Kendisinden faydalandığımız ve uyum içinde çalıştığımız değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın tecrübesi ve birikiminden de yararlanarak Ordu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizin değerli Milletvekilleri, ilçe Belediye Başkanlarımız, daire müdürlerimizle de uyum içindeyiz" dedi. "Ordu, sadece Karadeniz'in değil, ülkemizin en nadide en güzel köşelerinden bir tanesi" diyen Vali Sonel, "Bu güzel yörenin güzel insanlarına başta yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, yaşlılarımıza en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü siz değerli muhtarlarımız aracılığı ile hep birlikte götürmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Sayın Bakanlarımızın destekleri ile Ordu'muza birçok yatırım geliyor. Bu şansı iyi değerlendirmemiz, Ordu'muzun gelişmesi için hep birlikte birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin ve kurumlarımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık. Birlik içerisinde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. Vali Tuncay Sonel, "Gençlerimize gelecekte daha da güçlü bir ülke bırakmak için uğraşıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımız kolay kazanılmadı. Bu ülke nice şehitler verdi. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da, Güneydoğuda, yurt içinde, yurt dışında vatan uğruna şehit düşmüş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Hepimizin sorumluluğu var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte ülkemizi daha da ileriye götüreceğiz" diye konuştu ve muhtarlık kurumunun devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü ifade ederek, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı konuşmada, "Bugün, Ordu'nun 772 muhtarını bir aile mutluluğu içinde bir araya getirdik. Çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz. Sizler olmadan başarılar gerçekleşemez. Bir bütün bir aile huzuru içinde 19 İlçemizle sizlerle birlikte Ordu'yu değerli Valimizle birlikte yönetiyoruz. Çok kıymetli Valimizle son derece uyum içinde Orduyu bir değişim ve dönüşüm içinden geçiriyoruz. Bu değişim ve dönüşüm İyiye, hayra, verimliliğe ve kalkınmaya doğru olacak. Çağdaş kalkınma savaşında ve yarışında bunu birlikte yapacağız" dedi. Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından kadın muhtarlara çiçek takdim edildi ve 19 ilçe muhtarlarını temsilen ilçelerde Muhtarlar Derneği Başkanlığını yürüten muhtarlara plaket verildi. Program, ilçelerden gelen muhtarların Vali Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'le günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile son buldu.

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