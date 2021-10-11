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Vali Sonel'den maske uyarısı

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Vali Sonel'den maske uyarısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sokakta veya kapalı mekanlarda bazı vatandaşların maske takmadıklarını gözlemlediklerini belirterek, "Tedbiri elden bırakmamalıyız. Asla rehavete kapılmamalıyız. Bu iş ihmale gelmez" uyarısında bulundu.

ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, sokakta veya kapalı mekanlarda bazı vatandaşların maske takmadıklarını gözlemlediklerini belirterek, "Tedbiri elden bırakmamalıyız. Asla rehavete kapılmamalıyız. Bu iş ihmale gelmez" uyarısında bulundu.

Haftalık Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Sonel, Ordu'nun aşılama çalışmalarında yüzde 79.8'lik oranla Türkiye genelinde üçündü sırada yer aldığına dikkat çekti. Vali Tuncay Sonel, "Aşılama çalışmalarında iyi bir yol aldık. Bugüne kadar 549 bin 276 birinci doz aşı, 507 bin 450 ikinci doz aşı, 146 bin 93 üçüncü doz aşı olmak üzere toplamda 1 milyon 202 bin 779 doz aşı gerçekleştirdik. Şu anda yüzde 79.8'lik aşılama oranıyla Türkiye genelinde aşılama çalışmasında üçüncü sırada yer almaktayız. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu belirten Vali Sonel, "Kış mevsimine doğru gittiğimiz bugünlerde çok daha dikkatli olmalıyız. Sokakta veya kapalı mekanlarda bazı vatandaşlarımızın maske takmadıklarını gözlemliyoruz. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Asla rehavete kapılmamalıyız. Bu iş ihmale gelmez. Onun için biz de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusundaki denetimlerimizi, farkındalık çalışmalarımızı yapacağız. Çocuklarımız okullarında mutlular. Onları düşünerek hareket edelim. Onları okullarından ayrı bırakacak tutum ve davranışlarda bulunmayalım. Bireysel tedbirlerimizi almayı ihmal etmeyelim" diye konuştu.

(Metin Akyürek/İHA)

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