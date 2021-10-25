Vali, Sonel, "Aşılama Çalışmalarındaki Başarımızı, Vaka Sayılarımızı Azaltarak da Göstermeliyiz"

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, ODÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömür Çağlıyan katıldı. Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi. Covid-19 Pandemisi ile yoğun bir mücadele yürütüldüğünü ve bu mücadelede 84'üncü haftanın geride kaldığını belirten Vali Tuncay Sonel, "İlimizde 18 yaş ve üzeri hedef nüfus olan 627. 042 kişinin tamamını aşılamayı hedefledik. Hedef nüfusumuzdan bugüne kadar 555. 250 birinci doz, 523. 527 ikinci doz, 149. 767 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1. 228. 544 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşı yapılma oranında %86, 55'lik oranla şu anda Türkiye birincisi durumdayız. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzerinde ise %78, 31'lik oranla Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almaktayız. Bu oranı daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz. Özverili ve fedakarca çalışmalarıyla ilimiz aşılama çalışmalarında birinci konuma taşıyan sağlık çalışanlarımıza, ilçe kaymakamlarımıza, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, güvenlik birimlerimize ve katkısı bulunan, emeği geçen herkese ve aşısını düzenli yaptıran Ordulu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. " dedi. Vatandaşlarımıza uyarılarda da bulunan Vali Tuncay Sonel, "İlimizde az da olsa aktif vaka sayılarında bir azalma olduğunu görüyoruz. Aşılama çalışmalarındaki başarımızı, vaka sayılarımızı azaltarak da göstermeliyiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları, cadde ve sokaklarda, cenaze, düğün, nişan gibi kalabalık ortamlarda, kapalı mekanlarda maskelerini çıkartmamalarıdır. Havaların soğumaya başladığı bugünlerde vatandaşlarımızı daha hassas ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Özellikle aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Biz de kaymakamlarımızla, emniyet, jandarma, sağlık birimlerimizle birlikte sahada olacağız. Kontrol ve denetimlerimizi yapıp, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunacağız" diye konuştu. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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