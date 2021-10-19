Vali Sinan Güner Muhtarlarımızla Bir Arada

BARTIN (Habermetre) - Vali Güner, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı ile birlikte Bartın Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Yoldaş, Türkiye Muhtarlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Katip Cumur, Kozcağız Bölge Muhtarları Derneği Başkanı Ferdi Akyer ve dernek üyelerini kabul etti.

Valilik 15 Temmuz Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Güner, devletin halkla en sıcak temas noktası olan muhtarların sorumlu oldukları bölgedeki vatandaşlarla devlet arasındaki iletişimin sağlanması noktasında önemli bir görev üstlendiklerini ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile mücadelede gösterdikleri özveri için kendilerine teşekkür ederek 19 Ekim "Muhtarlar Günü"nü kutladı.

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