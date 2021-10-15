Vali Şıldak'tan Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'ne Ziyaret - Haberler
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Vali Şıldak'tan Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'ne Ziyaret

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Vali Şıldak'tan Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'ne Ziyaret

Mesaisine okul ziyaretiyle başlayan Vali Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Mesaisine okul ziyaretiyle başlayan Vali Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şıldak'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da eşlik etti.

Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet eden Vali Hasan Şıldak öğrencilere derslerine iyi çalışmayla birlikte salgına karşı uygulanan tedbirlere de dikkat etmeleri tavsiyelerinde bulundu. Ziyaretlerinde okul yönetimi ve öğretmenlerle kısa bir toplantı yapan Vali Şıldak kesintisiz yüz yüze eğitim-öğretim yılı için salgın tedbirlerine uymada hassasiyet gösterilmeye devam edilmesi gerektiğini hatırlattı. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle de Balıkesir'in eğitiminde İl genelinde bir canlılık oluştuğunu ifade etti.

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Haber: Vali Şıldak'tan Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'ne Ziyaret - Haberler
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