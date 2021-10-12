Kırsal kalkınmanın önemli yapı taşlarından biri olan kadın kooperatifleri kadınların ekonomik hayatta yer almalarını sağlayarak kuruldukları bölgelerde fark yaratıyorlar. Kadın Kooperatiflerinin kurulmasını ve gelişmesini çok önemseyen Vali Seymenoğlu Şarkikaraağaç Kızıldağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Şahin ve üyeleriyle bir araya geldi.

Kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Seymenoğlu Şarkikaraağaç gibi doğa ve sağlık turizminin ön planda olduğu ilçede kadın kooperatiflerinin varlığının ilçeyi ziyaret edecek misafirlere daha nitelikli hizmet sunma açısından avantaj sağlayacağını söyleyerek kadın kooperatiflerinin güç birliği yapmalarının başarıyı yakalamalarında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Başkan Şahin ise kendilerine verdikleri destekten dolayı Vali Seymenoğlu'na teşekkür ederek kooperatifin yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

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