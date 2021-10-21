VALİ PEHLİVAN, HABUR 2 TRAFİK DENETLEME VE YOL KONTROL NOKTASINDA JANDARMA PERSONELLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

HAKKARİ (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Uludere-Beytüşşebap- Hakkari yol ayrımında, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Habur 2 Trafik Denetleme ve Yol Kontrol Noktasında halkımızın huzuru ve güvenliği için nöbetleri başında olan jandarma personellerimizle bir araya geldi.

Uygulama noktasında görev yapan personelle bir süre görüşen Vali Pehlivan, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

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