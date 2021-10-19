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Vali Özkan muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Özkan muhtarlarla bir araya geldi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Muhtarlar Günü vesilesi ile kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Muhtarlar Günü vesilesi ile kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile kentte görevli muhtarları valilikte ağırladı. Muhtarların devlet ile millet arasında önemli bir vazife gördüğünü kaydeden Vali Özkan, muhtarların günlerini kutladı.

Muhtarlar Vali Özkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - TUNCELİ

Vali Özkan muhtarlarla bir araya geldi

Vali Özkan muhtarlarla bir araya geldi

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