Vali Özkan, Konya Kitap Fuarını Ziyaret Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Özkan, Konya Kitap Fuarını Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Özkan, Konya Kitap Fuarını Ziyaret Etti

Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri" fuarını ziyaret etti.

KONYA (Habermetre) - Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri" fuarını ziyaret etti. Vali Özkan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden Konya Kitap Günleri'nde stantları ziyaret ederek yazar, şair ve kitapseverlerle bir araya geldi. Birçok yazarın imzalı kitaplarını da alan Vali Özkan, yazar, şair ve kitapseverlerle sohbet etti.

Vali Özkan, kitap fuarına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title