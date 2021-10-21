Vali Özkan, Konya Kitap Fuarını Ziyaret Etti

KONYA (Habermetre) - Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri" fuarını ziyaret etti. Vali Özkan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden Konya Kitap Günleri'nde stantları ziyaret ederek yazar, şair ve kitapseverlerle bir araya geldi. Birçok yazarın imzalı kitaplarını da alan Vali Özkan, yazar, şair ve kitapseverlerle sohbet etti.

Vali Özkan, kitap fuarına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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