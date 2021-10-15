Vali Orhan Tavlı, Muhtar Buluşmalarına Kavaklıdere'de devam etti - Haberler
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Vali Orhan Tavlı, Muhtar Buluşmalarına Kavaklıdere'de devam etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Vali Orhan Tavlı, Muhtar Buluşmalarına Kavaklıdere'de devam etti

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Kavaklıdere Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ve yangından etkilenen mahallelerin muhtarları katıldı.

MUĞLA (Bültenler) - Muğla Valisi Orhan Tavlı Kavaklıdere ilçesinde yangından etkilenen mahallelerin muhtarları ile toplantı yaptı.

Toplantıda söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler. Muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve talepler hakkında kurum amirlerinden bilgiler alan Vali Orhan Tavlı, beklenti ve taleplerin çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli çalışmaların hızla yapılarak sonuçlandırılacağını belirtti.

Ağustos ayında meydana gelen orman yangınları s onucunda zarar gören mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerinin Kavaklıdere Kaymakamlığı, Kavaklıdere Belediyesi ve ilgili kurumlarca tespit edildiğini ve ivedilikle çözüme kavuşturulduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin çözümünde devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi.

Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında Kavaklıdere'nin büyük bir dayanışma örneği sergilediğini ve yangının söndürülmesi çalışmalarında ekiplere büyük destek verdiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı çalışmalara destek olan vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür etti.

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Haber: Vali Orhan Tavlı, Muhtar Buluşmalarına Kavaklıdere'de devam etti - Haberler
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