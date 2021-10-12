Vali Orhan Tavlı, Bodrum'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Vali Orhan Tavlı, Bodrum'da Muhtarlarla Bir Araya GeldiMuğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Bodrum'da düzenlenen Muhtarlar Toplantısında, mahalle muhtarları ilgili kamu kurumlarına ihtiyaç ve taleplerini ilettiler. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve ilçe müdürlerinin katılımı ile Bodrum Gökpınar, Mazıköy, Yeniköy ve Dereköy mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Orhan Tavlı, ilimizde meydana gelen orman yangınları sonrasında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde görev yapan tüm muhtarlara teşekkür etti. Mahallelerdeki ihtiyaç ve sorunları en iyi muhtarların bildiğini ve bu nedenle muhtarların görüş ve önerilerine değer verdiklerini belirten Vali Orhan Tavlı, vatandaşlara en iyi ve kaliteli kamu hizmeti sunma konusunda muhtarlarla iş birliğinin önemli olduğuna değindi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan karar ve tedbirlerin uygulanması noktasında muhtarların önemli rol üstlendiğini söyleyen Vali Orhan Tavlı, muhtarlardan aşılama çalışmaları için mahallelerindeki vatandaşları bilgilendirmelerini istedi. Toplantıda muhtarlar tarafından iletilen tüm ihtiyaç ve taleplerin takipçisi olacaklarını belirten Vali Orhan Tavlı, toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda Temmuz ayında ilimizde meydana gelen orman yangınları sonrasında kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Yangında zarar gören vatandaşlara gereken yardımların yapıldığını ve yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmalar yürüttüğünden bahsedildi. Toplantının sonunda muhtarlar mahallelerinin taleplerini iletti.

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