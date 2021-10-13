Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor - Haberler
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Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Sağlık

- Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor Ardahan Valisi Hüseyin Öner, corona virüs önlemlerine uyulmadığını, bu nedenle vaka sayısında artış yaşandığını bildirdi.

ARDAHAN (İHA) - - Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, corona virüs önlemlerine uyulmadığını, bu nedenle vaka sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Türkiye'de hastalığın en hızlı artış gösterdiği illerden birinin Ardahan olduğunu ve yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.

Sahaya inen Vali Öner, vatandaşları, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde Ardahan'da Covid-19 vaka sayısının artış gösterdiğini söyleyen Vali Öner, "Maalesef son dönemde Ardahan'da Kovid-19 salgın hastalığının en hızlı artış gösterdiği, en fazla günlük vaka ortalamaların olduğu illerden biri. Bizde ilgili müdürlerimizle birlikte sahaya inerek denetleme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımız başta olmak üzere esnaflarımıza, işyeri sahipleri ve çalışanlarına hastalığın hali hazırda bugünlerde Ardahan'daki seyrini anlatıyoruz. Vaka sayılarının gelmiş olduğu bu nokta itibariyle işin ehemmiyetini kurallara uyma anlamında onlara anlatıyoruz. Hem de aşılama çalışmaları ile ilgili de maalesef iyi durumdayız ancak istediğimiz düzeyde değiliz. İkinci doz aşıda bugün itibariyle Mavi kategoriye geçiyoruz. Yüzde yetmiş dört oranımız bugün büyük bir ihtimalle Mavi oluyor. Mavi olmakla birlikte aşı olmayı da hızlandırmamız lazım. ve kurallara uyma anlamında da vatandaşımızın hassasiyetini daha yukarılara taşımamız gerekiyor. Biz bunun gayretindeyiz." şeklinde konuştu.

Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

Vali Öner uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor
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