Vali Oktay Çağatay, Zülfikar Ailesi İnisiyatifini Makamında Kabul Etti - Haberler
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Vali Oktay Çağatay, Zülfikar Ailesi İnisiyatifini Makamında Kabul Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Oktay Çağatay, Zülfikar Ailesi İnisiyatifini Makamında Kabul Etti

Vali Oktay Çağatay, Bitlis'te akademik bir toplantı için bulunan Zülfikar Ailesi İnisiyatifi Başkanı Hulusi Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Zülfikar'ı makamında ağırladı.

BİTLİS (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay, Bitlis'te akademik bir toplantı için bulunan Zülfikar Ailesi İnisiyatifi Başkanı Hulusi Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Zülfikar'ı makamında ağırladı.

Yapılan görüşmede, bilim ve girişimciliğin önemi vurgulandı. Şehir gelişimi ve şehir sağlığı konuları üzerinde durulan görüşmede şehir gelişiminde bilimin önemine değinilerek karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Zülfikar Ailesi İnisiyatifi Bitlis'te bulunmaktan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Oktay Çağatay ise Zülfikar Ailesi İnisiyatifini ağırlamaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

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