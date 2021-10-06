Vali Oktay Çağatay, Geçtiğimiz Günlerde Bitlis OSB'de Açılan Barışcan Tekstili Gezerek İncelemelerde Bulundu - Haberler
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Vali Oktay Çağatay, Geçtiğimiz Günlerde Bitlis OSB'de Açılan Barışcan Tekstili Gezerek İncelemelerde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Oktay Çağatay, Geçtiğimiz Günlerde Bitlis OSB'de Açılan Barışcan Tekstili Gezerek İncelemelerde Bulundu

Vali Oktay Çağatay Bitlis OSB'de (Organize Sanayi Bölgesi) yapımı tamamlanarak çalışmalarına başlayan Barışcan Tekstil'i gezerek incelemelerde bulundu.

BİTLİS (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay Bitlis Osb'de ( Organize Sanayi Bölgesi ) yapımı tamamlanarak çalışmalarına başlayan Barışcan Tekstil'i gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay'a OSB ziyaretinde, OSB Müdürü Cihan Demir ve Barışcan Tekstilin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Subaşı eşlik etti.

Barışcan Tekstilin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Subaşı, Vali Çağatay'a Barışcan Tekstil binasının bölümlerini tanıtıp, aynı zamanda tekstil hakkında bilgiler verdi.

Vali Çağatay daha sonra işçilerin yemeklerinin hazırlanıp servis edildiği yemekhanede incelemelerde bulunup tekstil işçileri ile beraber yemek yedi.

Son olarak Vali Oktay Çağatay Barışcan Tekstilin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Subaşı'ya yaptıkları çalışmalar ve Bitlis'e sağladıkları istihdam için teşekkürlerini iletti.

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Haber: Vali Oktay Çağatay, Geçtiğimiz Günlerde Bitlis OSB'de Açılan Barışcan Tekstili Gezerek İncelemelerde Bulundu - Haberler
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