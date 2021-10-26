Vali Oktay Çağatay, Eren Üniversitesinin Mezuniyet Törenine Katıldı

BİTLİS (Habermetre) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 2020-2021 eğitim döneminde mezun olup salgın nedeniyle mezuniyet töreni düzenlenmeyen bin 972 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

Öğrenciler tarafından kortej yürüyüşünün yapıldığı törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende ilk olarak Üniversitenin kurulumunda büyük destekleri olan Eren Holding'in Bitlis temsilcisi Metin Kazaz konuştu. Daha sonra Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş öğrencilere seslendi. Rektör Elmastaş konuşmasında mezun olan öğrencilerin hepsini tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Vali Oktay Çağatay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Daha önce 2019 yılında da aynı yerde öğrenciler için düzenlenen mezuniyet törenine katılmıştık. Ne yazık ki hemen ardından dünya ve ülkemizi etkileyen bir salgın nedeniyle programları ertelemek zorunda kaldık. Hocalarımız eğitimlerini uzaktan eğitim metoduyla sürdürmeye çalıştı. Bugün de bu şartlar da Ekim ayında üniversite hocaları ve velilerle mezuniyet tertip edildi. Elbette diğeri gibi olsa keyifli olurdu ama bunun içinde üniversitemize teşekkür ediyorum. 1990 yılında üniversite sınavına girdiğimde Türkiye'de 29 üniversite vardı. Hukuk fakültesi ise sadece 7 taneydi. Bugün Türkiye'de 200'den fazla üniversite ve çok sayıda hukuk fakültesi var. Artık hayatın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalacaksınız. Elinizdeki diploma ile temsil ettiğiniz mesleği icra edeceksiniz. Sizden ricam ne iş yaparsanız en iyisini yapın. Mesleğinizi gereklerine göre yapın. Eğer işinizi iyi yaparsanız tüm kapılar size açık olacaktır. Mezuniyetinizi tebrik ediyorum. " dedi.

Üniversitede dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verilirken, dereceye giren öğrenciler ise yaş kütüğüne plaket çaktı. Vali Oktay Çağatay ise üniversiteyi birincilikle bitiren öğrenciye plaket ve hediye takdim edip, başarıların devamını diledi. Tören, öğrencilerin hep beraber kep fırlatmasıyla son buldu.

Mezuniyet Törenine Vali Oktay Çağatay'ın yanı sıra Vali Çağatay'ın eşi Hande Çağatay Hanımefendi, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdür Celal Özcan, ilçe belediye başkanları ile kaymakamlar, üniversite öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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