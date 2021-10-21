Vali Oktay Çağatay, Dere Üstü Islah Projesi Kapsamında Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi

BİTLİS (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay, 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında Bitlis Çarşı mevkiinde devam eden çalışmaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' ile Bitlis Deresinin üzerine yapılan betonarme yapıların yıkılması ile ortaya çıkan tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çağatay, restorasyon çalışmalarını yapanlara kolaylıklar diledi. İncelemeler sırasında konuşan Vali Çağatay, "Dere Üstü Islah Projesi sona erdiğinde Bitlis çok güzel bir şehre dönüşecek. Betonarme binaların altında saklı kalmış olan tarihi yapılarımız bir bir gün yüzüne çıkıyor. " dedi. Çarşı esnafıyla da sohbet eden Vali Çağatay, esnafa kolaylıklar diledi.

Vali Çağatay'a ziyaretleri sırasında Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.

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