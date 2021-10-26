Vali Mustafa Tutulmaz, Yeni Devlet Hastanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Yeni Devlet Hastanesi İnşaatında İncelemelerde BulunduYeni Devlet Hastanesi inşaatın da sona doğru. Vali Mustafa Tutulmaz geçici kabul süresi 1 Kasım'da başlayacak olan ve 2 aylık kontrol süresinde belirlenecek eksikliklerin ikmali sonrasında taşınılması planlanan yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan Vali Tutulmaz'a Teknik donanım, gerekli cihazlar ve diğer ekipmanları da Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni Devlet Hastanesi'nin 2022 yılı Ocak ayı içerisinde taşınılabilir hale geleceği ifade edildi.

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