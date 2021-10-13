Vali Mustafa Tutulmaz, 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yetenek Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul Etti - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz,

Vali Mustafa Tutulmaz, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul EttiVali Mustafa Tutulmaz, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında edebi kategoride Türkiye...

Vali Mustafa Tutulmaz, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul EttiVali Mustafa Tutulmaz, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında edebi kategoride Türkiye birincisi olan Alaplı Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Çilingir'i makamında kabul etti, kutladı, başarılar diledi.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yetenek Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencimizi Makamında Kabul Etti - Haberler
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