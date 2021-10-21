Vali Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçemizde Akköy, Karakavuz ve Uludağ köylerini ziyaret etti. Köy muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sohbet ederek dile getirdikleri ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi. Köy yollarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. Vali Tutulmaz Karakavuz köyünde vatandaşlarımızla sohbet etti. Vali Tutulmaz Uludağ köyünde vatandaşlarımızla sohbet etti ve Ormanlı beldemizde esnaflarımızı ziyaret etti.

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