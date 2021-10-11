Vali Mustafa Tutulmaz Kdz. Ereğli İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Kdz. Ereğli İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli ilçemizde Batı Karadeniz Romanlar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Erkan Kazım Adak'tan çalışmalarına yönelik bilgiler aldı, faaliyetlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz Karadeniz Ereğli ilçemizde Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Sina Çıladır ve yönetim kurulu üyelerinden faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz Karadeniz Ereğli Gazeteciler Derneğini ziyaret etti. Dernek başkanı Şafak Erel ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. faaliyetlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti, çalışmalarına yönelik bilgi aldı, kolaylıklar ve başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ziyaret ve denetlemelerde bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Ütğm Ali Akca'dan Jandarma sorumluluk bölgesindeki emniyet, güvenlik ve asayişe ilişkin bilgiler aldı, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ziyaret ve denetlemelerde bulundu. İlçe emniyet müdürü Hasan Ünlü'den emniyet, güvenlik ve asayişe yönelik bilgiler aldı, çalışmalarında başarılar diledi.

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