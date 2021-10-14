Vali Mustafa Tutulmaz, Gökçebey İlçesi Pazarlıoğlu Köyünde Köy Sakinleri ile Birlikte Kestane Hasadına Katıldı - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, Gökçebey İlçesi Pazarlıoğlu Köyünde Köy Sakinleri ile Birlikte Kestane Hasadına Katıldı

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Vali Mustafa Tutulmaz, Gökçebey İlçesi Pazarlıoğlu Köyünde Köy Sakinleri ile Birlikte Kestane Hasadına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey ilçesi Pazarlıoğlu Köyünde köy sakinleri ile birlikte bölgemizde kendine has özelliği ve lezzeti olan kestane hasadına katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey ilçesi Pazarlıoğlu Köyünde köy sakinleri ile birlikte bölgemizde kendine has özelliği ve lezzeti olan kestane hasadına katıldı. Vatandaşlarımızla sohbet etti, sağlıklı huzurlu, mutlu, uzun ömürler diledi. Vali Tutulmaz kestane hasadı sonrasında Dağdemirciler Köyünde karşılaştığı vatandaşlarımızın çaylarını içti, hasbihal etti.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, Gökçebey İlçesi Pazarlıoğlu Köyünde Köy Sakinleri ile Birlikte Kestane Hasadına Katıldı - Haberler
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