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Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

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Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz Gökçebey ilçesi Veyisoğlu köyünde yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen ahşap evde incelemelerde bulundu.

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz Gökçebey ilçesi Veyisoğlu köyünde yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen ahşap evde incelemelerde bulundu. Veyisoğlu Köyü Dernek Başkanı Ali Rıza Yılmaztürk'ten bina ve köyde sergilenen tarihi materyaller konusunda bilgi aldı. Vali Mustafa Tutulmaz'ın ziyaret ve incelemelerine Gökçebey ilçesi Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'da katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, kurulma çalışmaları hızla devam eden Gökçebey Devrek Organize Sanayi Bölgesi yerinin bir bölümünü de Veyisoğlu köyünden inceledi. 520 yıllık olduğu bilinen anıt ağaçta da incelemelerde bulundu.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu - Haberler
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