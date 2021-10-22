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Vali Mustafa Tutulmaz Denetlemelerde Bulundu

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Vali Mustafa Tutulmaz Denetlemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek, trafik kurallarına hassasiyetle uyulmasını sağlamak ve bu konudaki kamuoyu farkındalığını arttırmak amacıyla yapılan denetimlere katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek, trafik kurallarına hassasiyetle uyulmasını sağlamak ve bu konudaki kamuoyu farkındalığını arttırmak amacıyla yapılan denetimlere katıldı. Araç sürücüleri ve vatandaşlarımıza kurallara uyulmasının önemini vurguladı. Vali Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı J. Kıd. Alb. Cezmi Yalınkılıç'ında katıldığı şehir merkezi ve yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde özellikle çocuklarımıza "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" uygulaması kapsamında düdük ve broşür verdi.

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