Vali Mustafa Tutulmaz, "Çocuk Trafik Eğitim Pisti" İnşaatında İncelemelerde Bulundu
Vali Mustafa Tutulmaz, "Çocuk Trafik Eğitim Pisti" İnşaatında İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, çocuklarımızın trafik kuralları konusunda eğitilmesi, bilinçli ve duyarlı olmalarının sağlanması amacıyla İl Özel İdaresince yapımına devam edilen "Çocuk Trafik Eğitim Pisti"...
Vali Mustafa Tutulmaz, "Çocuk Trafik Eğitim Pisti" İnşaatında İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, çocuklarımızın trafik kuralları konusunda eğitilmesi, bilinçli ve duyarlı olmalarının sağlanması amacıyla İl Özel İdaresince yapımına devam edilen "Çocuk Trafik Eğitim Pisti" inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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