Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin farklı kültür, inanç ve düşünceleri teminat altına alarak, birlikte yaşama idealinin kaynağı olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Büyük bir devlet geleneği ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, birbirimize sımsıkı kenetlenmek suretiyle, daha da yükselerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Bugün milletçe Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla Cumhuriyetin temelinin atıldığı illerin başında gelen dadaşlar diyarı Erzurum'da kutlamanın bir başka mutluluk ve sevincini yaşamaktayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinden bize düşen görev, Cumhuriyetimizi ilelebet korumak, kollamak ve yaşatmaktır."

Memiş, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal kahramanlarını, şehit ve ebediyete intikal etmiş gazileri andı.

Haberi Kaydet