Vali Mehmet Emin Bilmez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı..

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıldönümüne ulaşmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhuriyet Bayramı milletçe yurdumuzun her köşesinde büyük bir coşkuyla kutladığımız milli bir bayramımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüce milletimizin her bir ferdi kanları, canları ile savaşmış ve bizleri Cumhuriyete kavuşturmuştur. Bugün Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde aşiret ve mezhepsel bazlı yaşanan bazı sıkıntıları biz yaşamıyorsak bunu Cumhuriyetimize borçluyuz. Cumhuriyet halkın kendini yönetme biçimidir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet, ırk, dil, din, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Başkomutan Atatürk'ün de dediği gibi 'Türk Milleti'nin yaradılışına ve yaşamına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir. ' Cumhuriyetin anlam ve önemini her zamankinden daha çok kavrayarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gerek daha nice büyük işler var. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli hem içerde hem de dışarda sorunlar çıkarmıştır, çıkarmaya da devam edecektir. Lakin bu milletin birliğini, milletin vatanıyla bölünmez bütünlüğünü hedef alarak bizi birbirimize düşürmek isteyenler asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Kirli oyunları boşa çıkaran feraset ve cesarete sahip bu millet, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, düşmanın hain girişimlerini daima bertaraf etmiştir. Cumhuriyete sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Çünkü 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. '

Ulusumuz bugüne kadar olduğu kadar bundan sonrada Cumhuriyet ve Cumhuriyetin kazanımlarına daima sahip çıkacaktır. Bu anlamlı günde; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin, Vanlı Hemşerilerimizin, yarınımızın teminatı, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri; hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

