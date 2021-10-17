Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı - Haberler
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Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, polis uygulama noktasında emniyet kemeri denetimi yaptığı vatandaşlara korona virüs (Kovid-19) aşısı olup olmadıklarını da sordu.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, polis uygulama noktasında emniyet kemeri denetimi yaptığı vatandaşlara korona virüs (Kovid-19) aşısı olup olmadıklarını da sordu. Masatlı, aşı yaptırmayanlara en kısa sürede aşılarını olmaları çağrısında bulundu.

Araç sürücüleri ve yanındakilerin yanı sıra yolcu otobüsüyle seyahat eden vatandaşlarla da konuşup salgını önlemenin en temel yolunun aşı yaptırmak olduğunu belirten Vali Masatlı, "Aşı olmayanlar varsa lütfen aşılarımızı yaptıralım. İnşallah bu salgını birlikte hareket ederek atlatacağız" diye konuştu.

Emniyet kemeri takılmasının hayati önemini de vurgulayan Mustafa Masatlı, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını tavsiye ettiği sürücülerden direksiyon başındayken telefonla konuşmamalarını istedi.

Polis ekiplerinin havadan drone destekli yaptığı trafik denetimleriyle ilgili İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'tan bilgiler alan Masatlı'nın incelemesine İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de katıldı. - AMASYA

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı

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Haber: Vali Masatlı'dan emniyet kemeri denetiminde aşı çağrısı - Haberler
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