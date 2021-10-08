Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri - Haberler
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Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri

Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığının bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Bilecik Valiliği'ne Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atanmıştı. Vali Kızılkaya dün göreve başlarken, hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcı İsmail Hakkı Elmas, bir kalkınma ajansı Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ve Bilecik Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Şahin ve Genel Sekreter Durak, Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya'ya yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu. - BİLECİK

Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri

Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri

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Haber: Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri - Haberler
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