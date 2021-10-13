Vali Kızılkaya, Bilecik kız yurdunda kalan öğrencileri ziyaret etti

BİLECİK (Habermetre) - Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)na bağlı Bilecik Kız Yurdunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Eşi Nurten Kızılkaya hanımefendi, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in eşi Mücella Özdemir ve öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Vali Dr. Kızılkaya, beraber yemek yiyerek, öğrencilerin sohbetlerine ortak oldu. Şeyh Edebali'nin, Ertuğrul Gazi'nin kenti Bilecik'te, huzurlu ve mutlu olmaları gerektiğini, ailelerine selamlarını iletmelerini isteyen Vali Dr. Kızılkaya, öğrencilere hitaben şöyle konuştu: "Bizler, büyüklerimizin gayretleri ve çalışmaları sonucu okuyarak, buralara geldik. Bundan sonra sizler çalışacaksınız, ülkemizi daha güzel yerlere hep birlikte taşıyacağız. Bu bir bayrak yarışı. Dün bu makamlarda, görevlerde bizim büyüklerimiz vardı. Bizler yetiştik ve sizlere, vatanımıza, ülkemize, bayrağımıza hizmet ediyoruz. Vakit, saati gelince bayrağı siz alacaksınız ve gelecek neslimize sizler hizmet edeceksiniz. Bu millet ağzı dualı bir millet. Bu ülkeye, bu milletine hizmet etmek, büyük bir şereftir. Bu milletin duasını alan hem bu dünyada hem ahirette karşılığına alacaktır. Dolayısıyla ülkemize iyi hizmet edebilmek için donanımlı yetişmeniz gerekiyor. Bilgili ve donanımlı gençlere ihtiyacımız var. " Bilecik Valisi olarak kapısının her zaman açık olduğunu, karşılaştıkları her türlü sıkıntıyı kendisine iletebileceklerini ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, zamanın kıymetini de iyi bilmelerini ve güzel birlikteliklerini en güzel şekilde değerlendirmelerini isteyerek, derslerinde başarılar diledi

Habermetre - Son Dakika Haberleri