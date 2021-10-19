Vali Kemal Çeber, Rize Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Rize merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Rize Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kemal Çeber, "Toplantımıza iştirak eden muhtarlarımız nezdinde demokrasimizin ilk halkasını oluşturan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günün kutluyorum.

Muhtarlarımız halkla sürekli iç içe olarak sorunlara çözüm üretme ve vatandaşımıza hizmet götürme noktasında çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan muhtarlık 1829 yılından günümüze yenilenerek aktarılmıştır. Köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Milletimizin tercihi, teveccühü ve seçimiyle işbaşına gelmiş siz değerli muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktasınız. Devletimizin ücra köşesindeki gören gözü, vatandaşımıza uzanan elisiniz. Devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören siz değerli muhtarlarımız çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmetlerinin etkinlik ve performansının arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber'in katılımları ile gerçekleştirilen programa; Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Dedebağı, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Muhtarlar Derneği ve Muhtarlar Federasyonu Başkanları, Rize merkez mahalle ve köy muhtarları ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Rize Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İrfan Kaya, programın sonunda muhtarlara vermiş olduğu destekten dolayı Vali Kemal Çeber'e plaket takdiminde bulundu.

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