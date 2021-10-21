Vali Kemal Çeber'den Fındıklı Sümer İlkokulu'na Ziyaret

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, Fındıklı ilçesi Sümer Köyü Sümer İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fındıklı Sümer İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Kemal Çeber, incelemelerde bulundu. Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek, okulun fiziki yapısı, eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okul yönetimi tarafından hayata geçirilen "Yaşayan Nefes Alan Okul" projesi kapasımda oluşturulan atölyeleri gezdi. Öğrencilerle sohbet ederek tek tek ilgilenen Vali Çeber, Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirlere ve kurallara uyulması noktasında hatırlatmalarda bulundu.

Okul tarafından hayata geçirilen projeleri çok değerli bulduğunu dile getiren Vali Çeber, "Okulumuz son derece önemli çalışmalara imza atmış. Kendilerini tebrik ediyorum. "Yaşayan Nefes Alan Okul" projesi kapsamında 7 adet atölye sınıfı oluşturulmuş. Müzik Sınıfı, Beden Eğitimi Sınıfı, Bilişim Sınıfı, Mutfak Atölyesi, Hayal Atölyesi, Tarım Atölyesi ve Ahşap Atölyesi kuruluşmuş. Okulumuz aynı zamanda en çok atölyesi bulunan okul olma niteliğini taşımaktadır. Öğrencilerimizin tarımla iç içe olması ve okul aile birliğine gelir sağlanması amacıyla velilerimizin desteği ile çay fidanı yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. Okulumuzda öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde derslerini işleyebilecekleri, bitki ve toprak ile uğraşırken hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri tarım atölyesi (sera) oluşturulacak. Öğrencilerimizin gelişimi için son derece önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gençler, ülkemizin ve bizim geleceğimizdir. Onların gelişimi ülkemizin gelişimi demektir. O yüzden öğrencilerimize yönelik yapılan her türlü çalışmayı çok önemsiyoruz "dedi.

Vali Çeber'e, Sümer İlkokulu ziyaretinde Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent ERGENE ve kurum amirleri eşlik etti.

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