Vali Kemal Çeber, Çadır ve Güneş Enerji Sistemi Dağıtım Törenine Katıldı.

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında düzenlenen çadır ve güneş enerji sistemi dağıtım törenine katıldı.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol ile yürütülen "Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi" projesi kapsamında 100 baş ve üzeri küçükbaş hayvanı olan 41 yetiştiriciye portatif katlanabilen güneş enerji sistemi ve yaşam çadırı dağıtımı yapıldı.

Rize'de 31 bin civarında küçük baş hayvan varlığı bulunmakta olup; bunların 22 bini keçi, 9 bini ise koyundan oluşmaktadır. 211 civarında ise hayvan işletmesi bulunmaktadır.

Rize İl Tarım müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, "İlimizin coğrafi ve bitki çeşitliliği olarak kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bunlarda tarımsal ve hayvansal ürünlerimize yansımaktadır. Anzer balımız dünya çapında bir üne sahiptir. Yine yaylalarımızda üretilen yağ, peynir ve hayvansal ürünlerimiz kendine has lezzetleri barındırmaktadır. Bizler de ilimizin bu zenginliğini arttırmalıyız. Dolaysıyla çiftçimize, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza her türlü desteği vermemiz lazımdır. Devletimiz de bu noktada üstüne düşeni yaparak çeşitli projelerle tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destekler vermektedir. Rize İli olarak bu teşviklerden azami düzeyde faydalanıp ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini arttırmalıyız.

İlimizin ekonomik olarak en önemli lokomotifi şüphesiz çaydır. Çayın yanında ise hedefimiz turizmi geliştirip ilimizin ekonomisini daha yukarılara çıkarmaktır. İlimize gelen turistler coğrafi güzelliklerimizi gezerken aynı zaman da yaylarımızda üretilen doğal tereyağı, peynir süt gibi hayvansal ürünlerimizi de tatmak ve satın almak isteyecektir. Dolayısıyla hayvansal ve tarımsal faaliyetlimizi arttırmamız ve Rize'nin çok canlı bir tarım ve hayvancılık ili olmasını sağlamayı hedeflemeliyiz" dedi.

Tören'e Vali Kemal Çeber'in yanı sıra; DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, kurum amirleri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Tören, portatif katlanabilen güneş enerji sistemi ve yaşam çadırlarının dağıtımı ile son buldu.

