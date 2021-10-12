Vali Karaloğlu, UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara kupalarını verdi - Haberler
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Vali Karaloğlu, UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara kupalarını verdi

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Vali Karaloğlu, UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara kupalarını verdi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) seçmelerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) seçmelerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Seyrantepe Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, Vali Karaloğlu, dereceye giren sporcularla sohbet etti.

Karaloğlu, sporculara kupa ve madalyalarını verdi, malzeme hediye etti ve onlara başarılar diledi.

UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek de Karaloğlu'na forma hediye etti.

Törene, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ile sporcular katıldı. ???????

Vali Karaloğlu, UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara kupalarını verdi

Vali Karaloğlu, UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara kupalarını verdi

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Karaloğlu, UYAFA seçmelerinde dereceye giren sporculara kupalarını verdi - Haberler
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