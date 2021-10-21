Vali Karaloğlu: "Siz yeter ki üretin yanınızda olmaya devam edeceğiz"

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı' nın meralardan elde edilen ot verimini artırmak, hazırlanan otlatma planları ile meralardan daha uzun faydalanmak ve hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak amacıyla üreticilere kırmızı mercimek ve yem bitkileri tohumu (fiğ) dağıtım törenine katıldı.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleşen tohum dağıtım töreninde konuşan Karaloğlu, Diyarbakır'ın yukarı Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Karaloğlu, Diyarbakır'ın bereketli topraklarından istifade edebilmek için tarımsal ve hayvansal faaliyetleri hem Bakanlık hem de yerelde Büyükşehir ve diğer kurumlarla desteklediklerini belirtti.

"Suyumuzun bir damlasını, toprağımızın bir karışını ihmal etme şansımız yok"

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Sonsuz kaynağımız yok, sınırlı kaynaklarımız var. Özellikle su konusunda son yıllarda yaşanan çevresel sorunlar ve iklim değişikliği dolayısıyla hep beraber çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Onun için suyumuzun bir damlasını, toprağımızın bir karışını ihmal etme şansımız yok. Hem suyumuzu koruyacağız hem de toprağımızı koruyacağız. Özellikle tarımsal faaliyetlerde suya ihtiyaç duymayan kurak bölgelerde de faaliyeti yapılabilecek mercimek gibi tarımsal ürünleri desteklemeye devam edeceğiz. "

Diyarbakır'ın mercimek üretiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Karaloğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye şu anda tükettiği mercimeğin tamamını üretemiyor. Maalesef bir kısmını ithal etmek zorunda kalıyor. Bakanlığımızın da şöyle bir politikası var. Tarım ve Orman Bakanlığımız özellikle ithal edilen tarımsal ürünlerin yerli ikamesini sağlamak için destek veriyor. Bugün kırmızı mercimeğe vermiş olduğumuz bu 4 milyonluk sertifikalı tohum desteği de ithal miktarını azaltmak, yerli üretimi çoğaltmak maksadıyla Bakanlığımızın teşvik ettiği alanlardan bir tanesi. "

"Hem ithalatı kısalım hem de çiftçimizin gelirini artıralım diye bir gayretimiz var" ifadelerini kullanan Karaloğlu, yüzde 25 çiftçi payıyla 4 milyonluk sertifikalı tohumu çiftçilerle buluşturacaklarına dikkati çekti.

"3 bin 500 dekarlık alanda mera ıslah çalışması yapmak üzere gübre dağıtımımız olacak. "

Mera ıslah konusunun Diyarbakır için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Diyarbakır'ın 2 milyon büyükbaş, 750 bin küçükbaş hayvan ile Türkiye'nin en önemli hayvan üretim merkezi olduğunu aktardı.

Meraların korunması, ıslah edilmesi, amenajman çalışmalarının yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Karaloğlu, 4 ilçede 5 ayrı bölgede yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda mera ıslah çalışması yapmak üzere gübre dağıtımı yapacaklarını kaydetti.

Hayvancılıkta çok önemli bir yer tutan kaba yem ihtiyacını karşılamak için fiğ tohumu dağıtacaklarının bilgisini veren Karaloğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İşte bütün bu çalışmalar devletimizin, çiftçinin yanında olduğunu göstermek, bizim çiftçimize verdiğimiz desteği ve ilde sağlanan üretim miktarını artırmak için çabalarımızın bir parçası.

Değerli çiftçi dostlarımız takip ediyorsunuz. Biz Diyarbakır'da bütün kurumlar olarak gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak yeter ki siz üretim yapın diye her alanda sizin yanınızdayız ve sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. "

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