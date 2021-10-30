Vali Karadeniz ve Eşinin Ev Sahipliğinde 29 Ekim Resepsiyonu Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz'in ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anemon Otel'de resepsiyon gerçekleştirildi. Vali Yaşar Karadeniz ve eşi konuklarını kapıda karşıladı. Anemon Otel'de düzenlenen resepsiyona, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, protokol üyeleri, askeri erkan, STK temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonunda bir konuşma yapan Vali Karadeniz, tarihin önemine dikkati çekti. Karadeniz, "Tarih bize göstermiştir ki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece biz millet olarak hep güçlü olmuşuz ve tarihin ön saflarında yer almışız. Ama ne zamanki bu konuda zafiyet göstermişiz o zaman işler tam tersine gitmiştir. Dolayısıyla eğer biz tarihimizi iyi okuyacaksak ve ondan iyi dersler çıkaracaksak her halükarda birlik ve beraberliğimizden hiçbir şekilde ödün vermememiz gerekmektedir. İşte milli bayramlar bunun için çok önemlidir. Çünkü milli bayramlar bize, tarihimizde yaşanan olayları o duyguyu yaşamayı ve gelecek nesillere aktarmamızı sağlıyor. Bugün Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü ve milletimizin gerçekten hak ettiği, layık olduğu yönetim şekline kavuştuğu günün yıl dönümü. Bu anlamda bugün gerçekten çok güzel bir tören organize edildi. Bu törenin organizasyonunda emeği geçen ve törene katılan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz'in konuşmasının ardından resepsiyonda, Türk Sanat Müziğinin önemli sanatçılarından Mustafa Sağyaşar, birbirinden güzel parçaları ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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