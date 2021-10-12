Vali Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29. Akademik Yılı Açılış Törenine Katıldı

MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29. akademik yılı açılışı nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende katılımcılara Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili bir tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın yaptığı programa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da online olarak katılarak akademisyenlere ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada bir buçuk yıllık zorlu bir süreç sonrasında tekrar bir araya gelindiğini belirten Vali Yaşar Karadeniz "Bu süreç hepimiz için zordu ama bütün bu zorluklara rağmen tüm kurumlarımız, tüm bakanlıklarımızın da desteği ile el ele verildi ve çok şükür bugünlere geldik. Eğitim öğretim faaliyetlerimizin yüz yüze olan kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreçte üniversitemizin de çok büyük desteğini aldık, özellikle Tıp Fakültemizde testlerin yapılmasında ve tedavi hizmetlerinin verilmesinde hem Sağlık Müdürlüğümüzün çalışanları hem de üniversitemizin çalışanları ellerinden geleni sonuna kadar yaptılar ve her türlü fedakarlığı gösterdiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İlimizde üniversite ile sanayi arasında gerçekleştirilen eğitimde iş birliği çalışmalarının önemine değinen ve bu iş birliğinin daha da ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Vali Karadeniz, öğrencilerin fabrikalarda eğitim almasına ve ihtiyaçlara uygun eleman yetiştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların yapıldığını belirterek "Türkiye'nin sanayide 6., tarımda da 5. büyük üretimini yapan bir ilde yaşıyoruz. Özellikle sanayi dediğimizde ilimizde gıda sanayi, makine sanayi ve elektronik sanayi ön plana çıkmaktadır. Bu üç alanda da hem teknoloji üretimi anlamında hem de sanayinin ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi anlamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi bizim için çok önemli. Bu alanlarda daha fazla iş birliği yaparak ilimizin dolayısıyla da ülkemizin üretimi ile milli gelirimizi arttırmayı hedefliyoruz" dedi. Öğrencilerin eğitim hayatlarını dolu dolu geçirip nitelikli bir şekilde kendilerini yetiştirdiklerinde Manisa'da işlerinin hazır olduğunu da ifade eden Vali Karadeniz, akademisyen ve öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünün hazırlamış olduğu müzik dinletisi ile sona eren programa, Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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