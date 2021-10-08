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Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde İncelemelerde Bulundu

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Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Köprübaşı İlçesine giderek Kaymakamlık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Köprübaşı İlçesine giderek Kaymakamlık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, İlçe ziyaretinde ilk olarak Köprübaşı Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Ramazan Taşkın'ı makamında ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, ilçenin genel durumu ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Kaymakamlık ziyareti sonrasında Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Sefa Uysal, odanın faaliyetleri hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Karadeniz, daha sonra Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Mehmet Çelik'ten ilçede tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile projeler hakkında bilgi aldı.

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Haber: Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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