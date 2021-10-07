Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi - Haberler
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Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yapımı devam eden Şehir Hastanesi ve 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi proje alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların hızlandırılması için talimatlar verdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yapımı devam eden Şehir Hastanesi ve 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi proje alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların hızlandırılması için talimatlar verdi.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte ilk olarak Adapazarı İlçesi Alandüzü Mahallesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kaldırım, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında yapım çalışmaları süren 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi proje alanını gezdi. Projelerde gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkilisi-Proje Müdürü Rüştü Hatinoğlu'dan bilgiler alan Vali Çetin Oktay Kaldırım, hastanelerdeki çalışmaların bir an önce hızlandırılması talimatını verdi.

Proje alanlarında incelemelerde bulunarak her iki hastanenin yapımında sahada karşılaşılan sorunların hepsini çözdüklerini, kurumların son derece koordineli çalıştığını, hastanelerin bir an evvel hizmete girmesi için şimdiye kadar program dahilinde giden çalışmaları daha da hızlandırması için yüklenici firmaya gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, projelerin şehir için çok büyük bir önemi olduğunun altını çizerek 100 Yataklı Acil Durum Hastanesinin özellikle hala dünyada etkisini sürdüren pandemi salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olacağını, istedikleri takdirde hastanedeki kapasiteyi 150'ye çıkarıp bütün olarak yoğun bakım ünitesine çevirebileceklerini söyledi.

Son sistem donanıma sahip hastaneler

Hastanelerin bir an önce bitirilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını da belirten Vali Kaldırım, Şehir Hastanesi ile kente ilave bir sağlık tesisi daha kazandırılacağına ve sağlık alanında büyük katkı sunacağına değinerek, 6 ameliyathane, 48 yoğun bakım yatağı, 12 müşahede yatağı ve 2 acil servis polikliniğine sahip olacak hastanenin son sistem teknolojik tıbbi cihazlarla donatılmış bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Hastane inşaatlarındaki incelemelerinin ardından Sakarya Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, burada görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek Acil Serviste bulunan vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. - SAKARYA

Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Kaldırım, yeni hastanenin yapımının hızlandırılması için talimat verdi - Haberler
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