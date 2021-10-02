Vali Işık Denetimlerini Sürdürüyor

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Park alışveriş merkezini ziyaret ederek aşılama çalışmalarının devam ettiği bölümde incelemelerde bulundu.

Alışveriş merkezinde kurulan standın önünde aşılarını olan ve aşı sırası bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Işık daha sonra alışveriş merkezi içerisindeki işyerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra covid -19 ile mücadelenin etkin olarak yürütüldüğü aşılama konusunda işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu. İşyeri sahiplerine hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak belirlenen kurallara riayet edilmesi hususunda hassasiyet göstermelerini isteyen Vali Işık, salgınla etkin olarak mücadele edebilmemiz ve hep birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi kazanabilmemizin ilk ve en önemli koşunun aşılarımızı tam ve zamanında olmaktan geçtiğine vurgu yaptı.

"Cumartesi Semt Pazarını Ziyaret Etti"

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Park alışveriş merkezindeki programının ardından cumartesi semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. Ziyaret ettiği esnaflara hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak özellikle maske kullanımının yanı sıra hijyen ve mesafe kurallarına riayet etmelerini isteyen Vali Işık, aşılarını olmayan esnaf ve vatandaşlara da uyarılarda bulunarak bu illetten kurtulabilmemizin yolunun aşılarımızı olmaktan geçtiğini söyledi. Pazar ziyareti sırasında biraya geldiği vatandaşların taleplerini de dinleyen Vali Işık, pazarın durumu, alışveriş hareketliliği ve sebze meyve fiyatları konusunda esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Vali Işık'ın gün içerisinde katıldığı programlara İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun eşlik etti. Karaman Valiliği/BASIN

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