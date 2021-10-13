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Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısı Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısı Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali İlhami AKTAŞ, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, Baro Başkanı Av. Soner AYDIN, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan MUTLUAY, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha ÖZDEN, Prof. Dr. Bünyamin BACAK, Prof. Dr. Suat UĞUR, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Cüneyt ERENOĞLU, kamu kurum ile özel sektör temsilcileri ve mezunlar katıldı.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, 2021 - 2025 yılları arasındaki strateji planı ve Kalite Güvencesi Çalışmalarıyla ilgili sunumu ile devam etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT tarafından bir konuşma gerçekleştirilmesiyle ve gündem maddelerinin konuşulmasıyla devam eden Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısında, katılımcı kurum kuruluş, özel şirket temsilcileri ve mezunlardan gelen fikirlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin, Çanakkale'nin gelişimi, değişimi ve ilerlemesi açısından büyük katkılar sağladığını ifade ederek üniversitelerin bulunduğu yerin gelişimine, değişimine, kültürel, ekonomik ve sosyal ilerlemesine katkı sağlayan önemli dinamiklerden biri olduğunu belirtti.

Ayrıca Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine 2021 -2022 akademik yılının hayırlı olmasını temenni etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin kalitesi ile adının daha fazla konuşulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılımlarından dolayı Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür etti.

Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

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