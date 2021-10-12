Vali Hamza Aydoğdu köylerin sorunlarını dinledi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı köyünü ziyaret ederek ilçeye bağlı köy muhtarlarının katılımı düzenlenen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarını ve önceliklerinin belirlenerek çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Vali Aydoğdu 2021 yılı çalışma programında temel altyapı hizmetlerinin yanı sıra İl Özel İdaresi yol ağında bulunan köy yollarında toplamda 500 km 3 kat emülsiyon sathi kaplama yol yapımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Ortaköy İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve birim amirler ile Ortaköy İlçesine bağlı Harmandalı köyü muhtarı Hasan Gedik ev sahipliğinde ilçeye bağlı köylerin muhtarları ile bir araya geldi. Köy muhtarlarının sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu; kamu imkanları ve belirlenen önceliklere göre vatandaşların sorunlarının çözümü için hep beraber gayret gösterdiklerini söyledi.

500 km'lik köy yolu yapıldı

2021 yılı başında hazırlanan çalışma programında önceliklerinin yol olduğunu açıkladıklarını kaydeden Vali Aydoğdu, İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan planlama ile köy yollarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. 500 km'lik yol yapımı ile köylerin ana arter yollarının büyük bölümünün 3 kat emülsiyon sathi kaplama olarak yapıldığını belirten Vali Aydoğdu: "Yerinde tespit, yerinde çözüm. Biz bu şiar ile Aksaray'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol, su ve diğer altyapı hizmetleri ile yine köylerimizin eksikliklerini giderme gayreti ile çalışıyoruz. Muhtarlarımızın ilgili kurumlara veya bize bildirdikleri hizmetlerle ilgili gerekli çalışmalara aksamaya meydan vermeden başlıyoruz. "dedi.

-Birbirimizi destekleyeceğiz

Köy muhtarlarının sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu, Ortaköy İlçesine OSB kurulması için bakanlıktan ön onay alındığını, kurulacak OSB ile ilçe ve bölgenin daha iyi seviyeye geleceğini belirtti. Harmandalı köy meydanında vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu; üretimin önemini vurgulayarak; "Yaşadığımız bölgenin değerlerini yüceltmemiz gerekiyor. Bu noktada üretme odaklı olacağız. Ağaçören cevizimiz gibi bölgemizin değerlerini ortaya çıkaracağız. Yunus Emre gibi bir değerimiz var. İl Özel İdaremizin orada uyguladığı restorasyon projemiz devam ediyor. Aksaray insanı çalışmayı çok seviyor. Birbirimizin destekleyerek zorlukları aşabiliriz" dedi.

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