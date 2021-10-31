Vali Hacıbektaşoğlu, Tüm Vatandaşları '6. Siirt Kitap Fuarı'na Davet Etti

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '6 Siirt Kitap Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde istikrarlı bir şekilde sürdürülen, en prestijli kitap fuarı olarak da bilinen ve geçtiğimiz yıllarda binlerce kişinin ziyaret ettiği Siirt Kitap Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Siirt Valiliği himayelerinde, Siirt Belediyesi destekleri ile 1 Kasım Pazartesi günü kapılarını kitapseverlere açıyor.

Vali Hacıbektaşoğlu, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı kültürlerin bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri Siirt ilimizde, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan Siirt Kitap Fuarı'nın bu yıl 6'sının düzenleneceğini belitti.

Siirt'in sosyal, kültürel ve sanat yaşamına önemli bir katkı sunan Siirt Kitap Fuarı'nın tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüştüğünü ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Kitap Fuarı bu yılda "Geleceğe Bir Kitap Aç" sloganı ile ülkemizin önde gelen 100 yayınevi ile 63 yazar ilimize gelerek, okuyucularıyla kucaklaşacaktır. " dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, ilimizde bir kültür şenliği havasında gerçekleştirilecek olan 6. Siirt Kitap Fuarına tüm vatandaşları davet etti.

1 Mart Pazartesi günü saat 11. 00'de kapılarını açacak olan 6. Siirt Kitap Fuarı, 7 Kasım Pazar gününe kadar, 09. 00 - 20. 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet