Vali Hacıbektaşoğlu, Gökçebağ Köprüsü Sondaj Çalışmalarını Yerinde İnceledi

SİİRT (Habermetre) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti İl Başkanı Av. Ekrem Olğaç ile birlikte Siirt-Eruh arasında Ilısu baraj göleti üzerinde yapılması planlanan Viyadük, tünel ve sondaj çalışmalarını yerinde İnceledi.

Botan Vadisi milli park alanına giden Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler Viyadük ve tüneller ile sondaj çalışmalarının yürütüldüğü alanı tekne ile gezerek, yapılan çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri Ilısu projesi 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman ve Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından "Gökçebağ Köprüsü" alanında yürütülen sondaj ve proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Gökçebağ köprüsü; Ilısu Baraj göl sahası altında kalan Siirt-Eruh karayolundan istifade eden Eruh Bağgöze (Mişar) bölgesinde bulunan 35 köyümüz ile Şırnak-Güçlükonak ilçesine bağlı 15 köye ulaşımı sağlayacak ayrıca Botan Milli Parkı'nda turizmin canlandırılmasına çok önemli katkılar sağlayacağını belitti.

"Eğlence Köyünde Vatandaşları Ziyaret Etti"

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Eğlence köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Köy şehitliğini ziyaret etti.

Daha sonra Eğlence köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti. Bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş ile ilgili bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaret programına, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Hifzullah Canpolat, Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Ekin ve İbrahim Oran katıldı.

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