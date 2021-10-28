Vali Hacıbektaşoğlu, Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve ilgili kurum müdürleriyle Organize Sanayi Bölgesindeki tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Siirt fıstığının "Fistalora" ve "Siirtten" markalarının yanı sıra "Anadolce" ve "Doluharman By Anodolce" markalarıyla da raflarda yerini alacağını belirten Hacıbektaşoğlu, fıstığın hak ettiği değere ulaşacağını söyledi.

Üç yıl önce hizmete giren tesisin İl Özel İdaresi tarafından işletildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt fıstığının Belçika'da Lezzet Akademisinde uluslararası ödül kazanmasının yurt içi ve yurt dışında tanıtımı açısından çok önemli buluyoruz. Daha fazla fıstık işleyip daha fazla pazarlayacağız. Önümüzdeki yıl kendi adımıza paketleme yaptığımız tesiste bin ton satış ve 5 bin ton fıstık işlemeyi hedefliyoruz. Siirt markası büyük zincir mağazalarına veriliyor, en büyük firmalarla çalışıyoruz. Üretici ve tüketici nezdinde güvendeyiz."