Vali Gürel ve Siyasi Parti İl Temsilcilerinden Ortak Aşı Çağrısı

Koronavirüs (Covid-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 3 ilden biri olan Karabük'te protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, ortak aşı çağrısında bulundu.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen protokol ve siyasi parti il temsilcileri adına açıklama yapan Vali Fuat Gürel, geçen hafta itibarıyla Batı Karadeniz bölgesindeki bazı illerle Karabük'te de vaka sayılarının arttığına dikkati çekti.

Aşı oranlarını yükseltmek istediklerini, bu amaçla birçok çalışma yaptıklarını aktaran Vali Gürel, "Birinci aşısını yaptıranın ikincisini, ikincisini yaptıranın üçüncüsünü, yani hangi dozda kalmışsa bir sonrakine geçmesini istiyoruz. Dün itibarıyla 2 aşılama oranında yüzde 73 civarındaydık. Bunun daha yukarılara çekilmesi gerekir çünkü şu anda koruyucu olan, asıl olan aşı yaptırmak. İnsanların bunu yapması gerekir. Sağlık Müdürlüğümüzün bütün hastaneleri, aile sağlık merkezleri, meydanlarda kurulan stantlarla sürekli vatandaşı aşı yaptırmaya davet ediyoruz. " dedi.

"Şu anda en önemli silahımız aşı"

Aşılamada kentte bir yavaşlama olduğuna dikkati çeken Vali Gürel, şunları kaydetti:

"Okullarda özellikle lise öğrencilerine velilerinden izin alarak aşı yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşın gelip bir an önce aşısını yaptırmasını istiyoruz. Gerçekten önemli bir virüsle mücadele ediyoruz. Hayatını kaybeden insanlar var. Böyle bir ortamda hızlı şekilde aşı oranlarımızı, sayılarını yükseltmeliyiz. Siyasi parti temsilcilerimizin desteklerini de istedik. Onlar da sağ olsunlar, olumlu karşıladılar. Hep beraber açıklama yaparak Karabük'te yaşayan vatandaşlarımızı hızlı şekilde aşı olmaya davet ediyoruz. "

Vali Gürel, sağlık ekiplerinin işletme ve yoğunluk yaşanan bölgelere ekip de gönderdiğini vurgulayarak, "Artık sağlıklı günlerde buluşmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu virüsle mücadelenin başarıya ulaştığını, güzel günlerin bizi beklediğini ümit etmek istiyoruz. Şu anda en önemli silahımız aşı. Destek olan siyasi parti temsilcilerinmize teşekkür ediyorum. " dedi.

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