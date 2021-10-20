Vali Gürel ve Protokol Üyeleri Burunsuz Köyüne Misafir Oldu.

Her hafta Çarşamba günü "Halk Günü" toplantıları ile vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali Fuat Gürel bugün Merkez ilçeye bağlı Burunsuz Köyüne misafir olarak köy sakinlerinin taleplerini ve sıkıntılarını dinledi.

Burunsuz Köyü Muhtarı Muzaffer Uludağ'dan köy ile ilgili bilgiler alan Vali Fuat Gürel daha sonra beraberindeki kurum müdürlerine söz vererek kurumlarımız tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Köy sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali Fuat Gürel, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Burunsuz Köyü ziyaretinde Vali Fuat Gürel'e, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kurum Müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri ile Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Enver Kemik eşlik etti.

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