Vali Gürel, Ovacıklı Mahalle ve Köy Muhtarları ile Biraraya Geldi

Ovacık Hasan Denli Kültür Evi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen muhtarlar toplantısına Vali Fuat Gürel, Ovacık Kaymakam Vekili Osman Kurt, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş, yatırımcı kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kurum müdürleri tarafından Ovacık ilçemizde ve köylerimizde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

İl Merkezinde ilçelerimizde ve köylerimizde vatandaş odaklı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini muhtarlarımızın talep ve görüşlerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

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