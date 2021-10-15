Vali Gürel, Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarını Dinledi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel, Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarını Dinledi.

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Gürel, Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarını Dinledi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde düzenlenen muhtarlar toplantısına Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde düzenlenen muhtarlar toplantısına Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yatırımcı kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından Safranbolu ilçemizde ve köylerimizde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

Muhtarlarımızın belirttiği tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Stefan Kuntz Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Gürel, Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarını Dinledi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 23:58:29. #1.12#