Vali Gürel, Safranbolu Mahalle ve Köy Muhtarlarını Dinledi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde düzenlenen muhtarlar toplantısına Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yatırımcı kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından Safranbolu ilçemizde ve köylerimizde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

Muhtarlarımızın belirttiği tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

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