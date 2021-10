Vali Gürel, "Muhtarlarımız vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi görmektedir."

KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Merkez Mahalle ve Köy muhtarları onuruna düzenlenen yemekte muhtarlarımızla bir araya geldi.

Karabük Polisevinde düzenlenen yemeğe Vali Fuat Gürel'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Vekili Ahmet Sami Meram, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Fuat Gürel, "Muhtarlarımızın bu güzel gününde hep beraberiz, 2015 yılından itibaren 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. 30 senelik meslek hayatım boyunca muhtarlarımızla mesai arkadaşlığı yaptık, beraber çalıştık, vatandaşlarımızın sorunlarını el birliği ile çözmeye gayret gösterdik. Bir köye veya mahalleye gittiğimizde orada ki muhatabımız muhtarlarımızdır, Karabük'te de bunu uygulayamaya çalışıyoruz. Belli aralıklarla muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, toplantılar yapıyoruz, çünkü bizler biliyoruz ki sizler vatandaşımızın seçmiş olduğu kişilersiniz, hem de devletimizin en ücra köşesindeki temsilcilerimizsiniz. Devlet millet birlikteliğini sağlayan, vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören önemli öğelerinden birisiniz. Diğer taraftan da demokrasinin temel taşısınız, aslında demokrasi sizlerle birlikte hayat buluyor, yereldeki insanlar sizleri seçerek demokratik sürece dahil olmuş oluyorlar. Şunu biliyoruz ki yerel yöneticilerimiz bir yere gittiklerinde hemen muhtarımızla irtibata geçerler, muhtarlığın vatandaşlarımız açısından çok daha geniş anlamları var, her türlü sorunla, her türlü devlette olan münasebette direk akla gelen o yerdeki muhtarlarımızdır. Çok geniş alanlarda hizmet eden, vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla ilgilenen ve onların yanında yer alan müessesiniz 200 yıllık muhtarlık tarihimizde vazgeçilmeyen kurumların başında yer alıyorsunuz. İnşallah ülkemiz var oldukça, milletimiz var oldukça bu müessese devam edecek. "

Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de coronavirüs vakalarımızda bir artış söz konusu, bu artışın yoğun olduğu yer Karabük Merkez ve Safranbolu olarak görünüyor. Buna bağlı olarak hastane servis ve yoğun bakım sayılarımızda da eskiye göre artış var. Vatandaşlarımız koronavirüs önlemlerine, maske takılması, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmiyor. Bundan sonraki süreçte üzerinde durulması gereken husus aşıyı artırabilmek, aşı olmayan vatandaşlarımızı bu sürece dahil edebilmek. Sağlık ekiplerimiz tüm gücüyle aşı yapmaya devam ediyorlar, şehrimizin çeşitli noktalarında geçici aşı uygulama merkezlerimiz var, ancak son zamanlarda aşılama oranında biraz zayıflama var. Çevre illere de baktığımızda oran olarak da gerideyiz, bu iyi bir şey değil, çünkü tüm sevdiklerimiz birer tehdit altında, çünkü aşı bizim bu hastalığa karşı en önemli silahımız. Bu konuda sizler önder insanlarsınız, etrafınızda bulunduğunuz ortamlarda aşıyı teşvik etmek lazım, sizlerden istirhamımız vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirelim. Bu hastalıkla bir buçuk senedir beraberce savaşıyoruz ancak sorun bitmiş değil devam ediyor. Kış aylarına girmek üzereyiz, süreç biraz daha sıkıntılı sürebilir, okullarımızda yüz yüze eğitim devam ediyor, esnaflarımız bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadılar tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bu anlamda toplumdaki duyarlılığı artırmak üzere sizlerden ricamız vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna edebilirsek inşallah kayıplarımızı en az seviyede tutarak sağlıklı günlere kavuşacağız.

Ben tekrar bu güzel günde bizlerle beraber olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, gününüzü kutluyorum. Tüm kurumlarımızın kapısı muhtarlarımıza her zaman açık, çünkü sizlerin hizmet ettiği insanlar bizimde hizmet ettiğimiz insanlar ve sizler o insanların temsilcilerisiniz. Sizlerle birlikte vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapacağız. "diye konuştu.

